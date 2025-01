VIDEO: Otestovali jsme novou generaci terénního nezmara jménem Toyota Land Cruiser Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

I v novém vydání Toyota Land Cruiser sází na tradiční odolnou rámovou konstrukci s tuhou zadní nápravou. Mimo silnici toho není mnoho, co by nezvládl. Stálý pohon všech kol, velká světlá výška, uzávěrka středového a zadního diferenciálu, to je kombinace, která vás vytáhne z leckteré šlamastyky.

video: iDNES.tv