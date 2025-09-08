iDNES.cz
  • Zpravodajství
  • Živě
  • Slow
  • Pořady
  • Rozstřel
  • iDNES KINO
    •

    Peter Sellers, filmový inspektor Clouseau, se narodil před 100 lety

    Technika | Před 100 lety

    Při vyslovení jména Peter Sellers se většině diváků vybaví kultovní série komedií o Růžovém panterovi, ve které ztvárnil inspektora Clouseaua. Sellersův životní příběh byl ale, na rozdíl od filmu, o poznání méně veselý. Byl to příběh ambiciózního muže, přehnaného perfekcionisty, který se toužil dostat do světa společenské smetánky a tomuto cíli obětoval cokoliv, včetně vlastní rodiny. Komplikovaný životní osud herce, od jehož narození uplyne 8. září 100 let, se stal látkou pro životopisný film režiséra Stephena Hopkinse.

    video: Reuters, ukázky z filmů, Wikimedia

    Články s tímto videem na iDNES.cz
    Sdílet video na FB