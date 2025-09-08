Peter Sellers, filmový inspektor Clouseau, se narodil před 100 lety

Při vyslovení jména Peter Sellers se většině diváků vybaví kultovní série komedií o Růžovém panterovi, ve které ztvárnil inspektora Clouseaua. Sellersův životní příběh byl ale, na rozdíl od filmu, o poznání méně veselý. Byl to příběh ambiciózního muže, přehnaného perfekcionisty, který se toužil dostat do světa společenské smetánky a tomuto cíli obětoval cokoliv, včetně vlastní rodiny. Komplikovaný životní osud herce, od jehož narození uplyne 8. září 100 let, se stal látkou pro životopisný film režiséra Stephena Hopkinse.Sdílet video na FB