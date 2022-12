VIDEO: Otestovali jsme 50 let starý plechový pásák Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Otestovali jsme 50 let starý plechový pásák

Socialistická hračkářství nabízela téměř tři desetiletí k prodeji plechové pásáky. Od prvních modelů z konce padesátých let, které vyráběl Tatrasmalt, prošel model značným vývojem. Přes Omnii a Strojsmalt se vyráběl až do roku 79 v Kovodružstvu Náchod. Jen za posledních 8 let se jich vyrobilo zhruba 1,5 milionu kusů.

video: Jan Váca, iDNES.cz