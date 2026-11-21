Podzimní Pražská Trabantiada v dýmu dvoudobých motorů
21. 11. 2026 0:06 Technika
Ještě si vzpomínáme na dobu, kdy po našich silnicích běžně brázdily dvoudobé kouřící motory východoněmeckých vozů Trabant, Wartburg nebo třeby i Barkas. Majitelé na ně nedali dopustit a tak se stále setkávají na srazech těchto lidových vozítek z nedalekého Zwickau.
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Podzimní Pražská Trabantiada v dýmu dvoudobých motorů
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