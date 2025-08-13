Poklady z depozitáře: Pancéřované Humwee používali i čeští vojáci

V roce 1979 americká armáda specifikovala požadavky na nový terénní automobil. Zakázku získala firma AM General a první Humvee začala sloužit v roce 1985. Do povědomí veřejnosti se dostala díky operaci Pouštní bouře v Perském zálivu. V roce 2000 zahájila americká armáda program obnovy vozového parku lehkých taktických vozidel. Místo původně plánované generální opravy se ale společně s námořní pěchotou rozhodla pro nákup nových vozidel M1151 vybavených různými variantami pancéřování.Sdílet video na FB