    Poklady z depozitáře: Pancéřované Humwee používali i čeští vojáci

    Technika | Poklady z depozitáře

    V roce 1979 americká armáda specifikovala požadavky na nový terénní automobil. Zakázku získala firma AM General a první Humvee začala sloužit v roce 1985. Do povědomí veřejnosti se dostala díky operaci Pouštní bouře v Perském zálivu. V roce 2000 zahájila americká armáda program obnovy vozového parku lehkých taktických vozidel. Místo původně plánované generální opravy se ale společně s námořní pěchotou rozhodla pro nákup nových vozidel M1151 vybavených různými variantami pancéřování.

    video: Jakub Vrána, iDNES.tv

