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Poklady z depozitáře: TOM-8 měl nahradit sovětské stroje, po opravě by dokázal vzlétnout

Technika | Poklady z depozitáře
TOM-8 je příkladem československého letadla, jehož osud nebyl nejšťastnější. Jedná se o poslední československou konstrukci cvičného vojenského letounu s pístovým motorem, který se měl stát nástupcem armádou používaných strojů C-11. Vzhledem k potížím s motorem se však vývoj protáhl až do konce padesátých let 20. století a letoun se do sériové výroby nedostal. Jeden z prototypů byl zachráněn pro Letecké muzeum Kbely a v roce 2026 prošel náročnou rekonstrukcí v LOM Praha.
video: Jakub Vrána, iDNES.tv
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