Poklady z depozitáře: Legendární Nortony ustoupily za války Jeepům
12. 2. 2026 0:06 Technika | Poklady z depozitáře
V seriálu Poklady z depozitáře vám ukážeme další unikátní exponát ze sbírek Vojenského historického ústavu Praha, britský válečný motocykl Norton Big 4. Tento stroj ve verzi se sidecarem používali na začátku druhé světové války i českoslovenští vojáci. Zajímavostí je, že kolo přívěsného vozíku bylo poháněné, a že motocykl měl držák pro lehký kulomet Bren, tedy původně zbraň z Brněnské zbrojovky.