Poklady z depozitáře: Šestikolka ze škodovky v naší armádě neuspěla
29. 6. 2026 0:06 Technika | Poklady z depozitáře
Na základě poptávky Ministerstva národní obrany zahájila mladoboleslavská škodovka v polovině 30. let minulého století vývoj šestikolového velitelského vozu. Jeho základem se stal agregát a další díly osobního vozu Škoda 650. V tendru ale vůz Škoda 903 neuspěl, do sériové výroby se prosadil až za protektorátu, 42 kusů sloužilo ve Wehrmachtu.
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