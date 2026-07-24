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Poklady z depozitáře: Díly ze Spadu VII byly na opravu zchátralé, o to jsou cennější

Technika | Poklady z depozitáře
Za dnešními Poklady jsme se vypravili do Leteckého muzea Kbely. Představíme vám původní díly stíhačky Spad VII z období první světové války. Stroj dlouhá léta visel v dopravní hale Národního technického muzea, a když byl předán do sbírek VHÚ, odborníci rozhodli o jeho renovaci. Některé díly byly ale natolik zchátralé, že se musely vyrobit znovu. Naštěstí ty staré nikdo nevyhodil, a díly skončily v depozitáři. Právě proto, že jsou v původním stavu, mají nevyčíslitelnou hodnotu.
video: iDNES.tv
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