VIDEO: Poklady z depozitáře: Tank M60 Patton vznikl jako provizorium, slouží dodnes

Poklady z depozitáře: Tank M60 Patton vznikl jako provizorium, slouží dodnes

Tank M60 Patton navázal na svého předchůdce M48 Patton. Američané ho narychlo vyvinuli ve druhé polovině 50. let 20. století jako odpověď na zprávy o zavádění nového tanku s 115mm dělem do výzbroje sovětské armády. Stal se prvním představitelem kategorie Main Battle Tank. A přestože měl být jen dočasným řešením, vyráběl se téměř 30 let a ve výzbroji mnoha armád světa působí dodnes.

video: Jakub Vrána, iDNES.tv