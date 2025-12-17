Poklady z depozitáře: Vodní raketa startovala pomocí cyklistické hustilky

Technika | Poklady z depozitáře
Další díl seriálu Poklady z depozitáře vám přiblíží jedinečný model vodní rakety ze sbírek Vojenského historického ústavu Praha. Tato hračka z přelomu padesátých a šedesátých let minulého století je uložena v podsbírce letecké modelářství. Raketa fungovala na zajímavém principu kdy se startovací komora naplnila vodou a stlačeným vzduchem z obyčejné cyklistické pumpičky.
video: Jakub Vrána, iDNES.tv
