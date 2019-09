VIDEO: Nejslavnější závodní vůz všech dob, Porsche 917 v akci Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nejslavnější závodní vůz všech dob, Porsche 917 v akci

Jeden z nejslavnějších závodních vozů automobilové historie Porsche 917 by nikdy nevzniklo, nebýt umanutého Ferdinanda Piëcha. V počátku kariéry u Porsche postavil 917, aniž by se kohokoli ptal. Firmu to stálo téměř všechny její peníze, jenže auto jí zajistilo nehynoucí slávu.

video: Porsche