POZOR VLAK: Dva dny jsme natáčeli největší železniční show v zemi

Hned tři reportážní štáby jsme vyslali na dva říjnové dny do České Třebové, tedy do jednoho z nejdůležitějších železničních uzlů v Česku, a také do jeho okolí. Hlavní reportáž 141. dílu magazínu POZOR VLAK se totiž věnuje největší železniční show v zemi, Národnímu dnu železnice 2024.

video: AŽD