POZOR VLAK: Objevili jsme železniční království v Jestřebích horách

Když redakce magazínu POZOR VLAK dostane od diváků tip na reportáž, výsledek vždy stojí za to. Je to i případ první reportáže 142. vydání, která zavede diváky do Jestřebích hor mezi Malými a Velkými Svatoňovicemi. Právě tam totiž vyrostlo úžasné železniční království teprve šestnáctiletého Šimona Turka.

video: AŽD