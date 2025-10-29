POZOR VLAK: Natočili jsme pro vás světové premiéry z veletrhu TRAKO 2025

Technika | POZOR VLAK
Více než sto premiér na ploše 30 000 m² a přes 23 000 návštěvníků ze 30 zemí světa, takový byl letošní ročník mezinárodního veletrhu TRAKO v polském Gdaňsku. Mezi světovými špičkami moderní kolejové dopravy nechyběl ani videomagazín POZOR VLAK, který ve svém 152. vydání přináší to nejzásadnější z oblasti technologií, inovací a designu.
video: AŽD
