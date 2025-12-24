POZOR VLAK: Objevili jsme železniční modelový ráj v Dolní Lomné
24. 12. 2025 0:06 Technika | POZOR VLAK
Švýcarskou horskou krajinou majestátně projíždí panoramatický vlak Glacier Express, o kousek dál neúnavně stoupá k vrcholu typicky červená švýcarská zubačka a v hlubokém údolí mezitím překonává kaňon parní nákladní vlak se dřevem. Právě takové záběry nabídne 154. vydání videomagazínu POZOR VLAK, ve kterém se reportážní štáb vydal za jedinečnou zahradní železnicí Miloše Sovy do Dolní Lomné.
03:53
