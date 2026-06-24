POZOR VLAK: Matoušovy kreslené pohledy si získaly srdce fanoušků železnice
24. 6. 2026 0:06 Technika | POZOR VLAK
Více než 370 ručně kreslených železničních pohlednic, detailní papírové modely vlaků a neobyčejný talent mladého nadšence. Přesně to na vás čeká ve 160. vydání videomagazínu POZOR VLAK. Ukážeme vám svět Matouše Horáka z Kroměříže, který dokáže proměnit obyčejný kus papíru v malé železniční umělecké dílo. Jeho práce obdivují fanoušci vlaků i modeláři a některé detaily vás ohromí.
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POZOR VLAK: Matoušovy kreslené pohledy si získaly srdce fanoušků železnice
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