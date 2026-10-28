POZOR VLAK: Natočili jsme utajené velitelství železnic
28. 10. 2026 0:06 Technika | POZOR VLAK
Lidé nahoře o něm nesměli vědět a ti dole museli mlčet. Pod tělocvičnou šumperského železničního učiliště vzniklo na počátku 60. let minulého století přísně utajované velitelství železnic. Na co se v jeho útrobách za studené války připravovali? Do podzemí se zachovaným vybavením vás zavede úvodní reportáž 164. vydání videomagazínu POZOR VLAK.
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POZOR VLAK: Natočili jsme utajené velitelství železnic
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