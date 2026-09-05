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Praga Bohema překonala šest let starý rekord na okruhu ve Spa-Francorchamps

Technika
Český hypersport Praga Bohema na legendárním okruhu Spa-Francorchamps šokoval automobilový svět. Bez jakékoli speciální přípravy a na sériových silničních pneumatikách zajel čas, kterým během jízd pro zákazníky neoficiálně překonal rekord italského modelu Pagani Huayra Roadster BC.
video: Praga Cars
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