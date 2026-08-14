Život stvořitele Asterixe či Mikuláše měl hořký konec
14. 8. 2026 0:06 Technika | Před 100 lety
Jeho osud byl dynamický jako komiksový strip a dramatický jako celovečerní román. Přestože zanechal nesmazatelnou stopu v historii světové kultury a vytvořil postavy, které dodnes milují miliony čtenářů, životní pouť Reného Goscinnyho se uzavřela až příliš brzy – a s velmi hořkou pachutí.
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Život stvořitele Asterixe či Mikuláše měl hořký konec
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