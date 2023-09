VIDEO: Atentátník Šoupal nastoupil před 100 lety do vězení. Trestu smrti unikl kvůli věku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na konci září 1923 nastoupil dvacetiletý Josef Šoupal do vězení. Měl si odpykat 18 let vězení za to, že v lednu stejného roku spáchal v pražské Žitné ulici atentát na ministra financí Rašína.

video: iDNES.cz, Wikimedia