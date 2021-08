VIDEO: Ozvěny 1. světové války. Před 100 lety Maďaři obsadili sporné Burgenlandsko Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ozvěny 1. světové války. Před 100 lety Maďaři obsadili sporné Burgenlandsko

28. srpna 1921 vstoupil maďarští vojáci do sporného území rakouského Burgenlandska. To, co v tento den získali, v podstatě patří Maďarsku dodnes.

video: iDNES.tv, Reuters