Nehrajte hity z ciziny, ale české šlágry, vyzývaly noviny před 100 lety

Technika | Před 100 lety
Kavárny, restaurace i divadla hrály před 100 lety jednu melodii za druhou – jenže většinou to nebyla česká muzika. Už v roce 1926 si Národní listy stěžovaly, že domácí populární hudbu vytlačují vídeňské a berlínské šlágry. A varovaly: národ muzikantů si pod sebou řeže větev.
video: Reuters, Wikimedia, AI
Nehrajte hity z ciziny, ale české šlágry, vyzývaly noviny před 100 lety
