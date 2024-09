VIDEO: Bolševici utopili povstání v Gruzii v krvi. Svou brutalitu prokázal Berija Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na přelomu srpna a září 1924 spustili gruzínští aktivisté poslední velké povstání proti sovětské nadvládě, a to až do začátku devadesátých let 20. století. Moskva ho nakonec úspěšně potlačila., doslova ho „utopila v krvi“.

video: Reuters, Wikimedia, iDNES.cz