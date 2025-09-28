Před 100 lety ještě žil kočí z první pražské „koňky“
28. 9. 2025 0:06 Technika | Před 100 lety
Dne 28. září 1925 Praha slavila 50 let provozu tramvají. Městem projela slavnostní kolona vozů a přihlíželo obrovské množství lidí.
02:47
02:30
02:47