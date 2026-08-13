Před 100 lety se narodil Fidel Castro
13. 8. 2026 0:06 Technika | Před 100 lety
Jeho příznivci ho oceňují za prosazování ekonomické a sociální spravedlnosti a nezávislosti země na americké hegemonii. Jeho kritici ho považují za levicového diktátora, jehož vláda omezovala svobody, trestala opozici, dovedla zemi k hospodářskému kolapsu a kvůli níž opustilo svou zemi 15 procent populace. Vůdce kubánské revoluce Fidel Castro téměř půlstoletí (1959-2008) rozhodoval o všech aspektech života na Kubě. Castro se narodil před 100 lety, 13. srpna 1926, a zemřel v listopadu 2016 ve věku 90 let.
04:47
Před 100 lety se narodil Fidel Castro
01:56
Rozhodnutí zúčastnit se reality show Extrémní proměny bylo pro Tomáše krokem k záchraně vlastního života
Lifestyle13. 8. 2026 0:06
01:09
Tomášův život komplikovala extrémní obezita. Za poměrně krátkou dobu se mu „podařilo“ dosáhnout alarmující hmotnosti 265 kilogramů
Lifestyle13. 8. 2026 0:06
02:15
Superluxusní vila na kolech. V obytňáku za 53 milionů odvezete i auto
01:44
Desítky sekund temna. Nad Španělskem proběhlo úplné zatmění Slunce
Zahraniční12. 8. 2026 21:48
00:56
Česko zažilo zatmění Slunce. V Praze je pozorovaly tisíce lidí
Domácí12. 8. 2026 21:48
01:03
Lidé vyrazili sledovat vzácné zatmění Slunce. Takto vypadá nebe nad Českem
Domácí12. 8. 2026 20:46
02:02
Značka Beefeater spojila síly s kapelou Jamiroquai
Zahraniční12. 8. 2026 20:00
00:40
Soud zamítl žalobu rodiny strojvedoucího, který zemřel u Milavčí
Domácí12. 8. 2026 18:10
00:59
Před kárným senátem Vrchního soudu v Praze stanula exekutorka Zuzana Grosamová
Domácí12. 8. 2026 16:12
01:21
V Kunčicích mají jedno z největších bateriových úložišť v Česku
Domácí12. 8. 2026 15:40
00:29
Na západě Turecka se zřítila vojenská F-16, pilot přežil
Zahraniční12. 8. 2026 15:34
00:49
Vypojený „masomat“ mohl stát farmářku desetitisíce
Domácí12. 8. 2026 15:22
02:57
Chcete pozorovat zatmění Slunce? Vyrobte si cameru obscuru z obyčejné krabice
Technika12. 8. 2026 15:10
01:38
Všude suchá tráva, lidé přesto vesele grilují
Krimi12. 8. 2026 14:54
01:42
V Tišnově na Brněnsku otevřeli nově opravené náměstí Míru
Domácí12. 8. 2026 14:48
00:30
Likvidace nebezpečné munice
Krimi12. 8. 2026 14:46
01:04