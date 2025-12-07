Před 100 lety se Evropa radovala z Locarna. Radost netrvala ani deset let

Technika | Před 100 lety
Na počátku prosince 1925 se Evropa radovala z podpisu locarnských dohod. Optimismus panoval i v delegaci Edvarda Beneše, který z Londýna odjížděl s pocitem, že se rodí nový mírový rámec kontinentu. Jak víme o sto let později, šlo o naděje krátkodobé – o to zajímavější je číst tehdešní nadšení v dobovém tisku.
video: Reuters, Wikimedia
