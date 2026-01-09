Krátké vlasy s mikádem před 100 lety rozdělily ženy v Československu

Technika | Před 100 lety
Byl to jen účes. A přesto způsobil kulturní otřes. Když se v lednu 1926 začaly v Československu objevovat ženy s krátce střiženými vlasy – takzvaným mikádem – konzervativní část společnosti mluvila o úpadku mravů, lékaři varovali před zdravotními riziky a noviny řešily, zda žena bez drdolu ještě zůstává ženou. Mikádo se stalo symbolem nové doby, ženské emancipace i generačního konfliktu první republiky.
video: Reuters, Wikimedia, AI
