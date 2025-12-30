Vánoce zamaskovaly nástup diktatury. Mussolini si definitivně přivlastnil moc
30. 12. 2025 0:06 Technika | Před 100 lety
Zatímco české noviny o Vánocích 1925 obdivovaly slunce v Římě a teplo ve Florencii, v italském parlamentu se odehrál tichý, ale zásadní zlom. Na Štědrý den byl přijat zákon, který definitivně proměnil Itálii v Mussoliniho diktaturu.
02:13
Vánoce zamaskovaly nástup diktatury. Mussolini si definitivně přivlastnil moc
Technika30. 12. 2025 0:06
00:35
Rusko viní Ukrajinu z útoku na Putinovu rezidenci. To není dobré, řekl Trump
Zahraniční29. 12. 2025 21:10
01:23
Putin je v AI videu Santa, Zelenskému nadělil vězení
Zahraniční29. 12. 2025 20:52
00:54
Jih Španělska zasáhly bleskové povodně, mají už tři oběti
Zahraniční29. 12. 2025 17:16
01:32
Betlémy vystavují za okny i ve výlohách
Domácí29. 12. 2025 17:00
00:56
Za necelou miliardu mají Budějovice nový kulturní svatostánek
Domácí29. 12. 2025 16:40
00:58
Elitní chemiky v Liberci povede nový velitel
Domácí29. 12. 2025 16:24
00:34
Neziskovce okradené kyberšmejdy pomohla sbírka
Domácí29. 12. 2025 15:46
00:36
Lukašenko během hokejového zápasu upadl po střetu se spoluhráčem
Zahraniční29. 12. 2025 15:46
00:58
Opilý a zfetovaný muž ukradl autobus, havaroval s ním v příkopu
Krimi29. 12. 2025 15:34
01:50
Sloni i žirafy si v pražské ZOO pochutnávali na neprodaných vánočních stromcích
Domácí29. 12. 2025 15:18
01:31
Zloději o víkendu ukradli v Praze tři auta kurýrů
Krimi29. 12. 2025 14:00
00:37
Herečka Amanda Seyfriedová je vyšťavená a nebojí se to ukázat na sítích
Společnost29. 12. 2025 13:48
01:02
Cyklista zemřel po srážce s autem. Řidič mu nepomohl a ujel, hledá ho policie
Krimi29. 12. 2025 13:30
01:26
Ostudná Hlavní třída v Českém Těšíně se má změnit
Domácí29. 12. 2025 13:26
00:11
Policie řeší nedávné znečištění řeky Bíliny
Krimi29. 12. 2025 12:32
01:55
Před 100 lety: Až stávky si vynutily vznik Japonské asociace sumo
Technika29. 12. 2025 12:16
00:58
Padlý Anděl. Takhle by pražská část Smíchova vypadala po katastrofě
00:25
Za záběry vybuchující Prahy stojí Václav Krejčí
00:45
Jak vznikají postapokalyptické obrazy známých míst
Následující videa
01:55
Před 100 lety: Až stávky si vynutily vznik Japonské asociace sumo
05:57
Skladba Daytona z alba The Road to Hell z roku 1989 opěvuje slavné ferrari
34:03
Na co zírá mašinfíra: Rýmařovská lokálka vás sveze do podhůří Jeseníků
02:37