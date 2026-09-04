Před 100 lety se Německo vrátilo mezi velmoci do Společnosti národů
4. 9. 2026 0:06 Technika | Před 100 lety
Před sto lety učinilo Německo zásadní krok na cestě zpět do mezinárodního společenství. Rada Společnosti národů 4. září 1926 jednomyslně podpořila jeho přijetí a počítala s ním také jako se stálým členem Rady. Jednání, jemuž předsedal Edvard Beneš, završovalo několikaleté diplomatické úsilí Výmarské republiky.
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