Před 100 lety: Poslední letní neděle, fotbalové rvačky a medvědi v Tatrách
26. 9. 2025 0:06 Technika | Před 100 lety
Pražané si na konci září 1925 užívali poslední letní neděli. Podle Národních listů bylo teplo, dusno a počasí připomínalo spíš májový den než příchod podzimu. Na fotbalových hřištích ale vládly emoce – jeden zápas skončil políčkovou potyčkou, jiný dokonce zlomenou nohou. A z Vysokých Tater dorazily zprávy o medvědech, kteří děsili místní rolníky.
