Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Před 100 lety vyjela na Wilsonově nádraží první elektrická lokomotiva

Technika | Před 100 lety
Ve čtvrtek 12. srpna 1926 se na pražském Wilsonově nádraží poprvé rozjela elektrická lokomotiva Československých státních drah. Nešlo ještě o začátek elektrifikace železnice, ale o praktický krok, který měl omezit kouř a zlepšit provoz v hustě obydleném centru metropole.
video: VHÚ, iDNES.cz, LN, Wikimedia
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:33

Ďáblovo město v Srbsku se mění před očima
Zahraniční
12. 8. 2026 0:06
02:28

Před 100 lety vyjela na Wilsonově nádraží první elektrická lokomotiva
Technika
12. 8. 2026 0:06
00:45

Kovové bikiny princezny Leiy se staly filmovou ikonou
Společnost
12. 8. 2026 0:06
03:15

Jak jezdí nestárnoucí Volvo XC90
Technika
12. 8. 2026 0:06
00:30

Roky v ruském vězení dohnaly Američana prakticky k šílenství
Zahraniční
11. 8. 2026 20:08
00:32

Novým maďarským prezidentem se stal András Baka
Zahraniční
11. 8. 2026 19:28
00:31

Čína má po tajfunu vody na rozdávání. Za den napršelo jak za 4 měsíce
Zahraniční
11. 8. 2026 18:54
00:40

Mozaiky v chodnících v Brně vzbudily rozruch na sociálních sítích
Domácí
11. 8. 2026 16:08
00:10

Pyrotechnici odpálili 25kilovou výbušninu, našli ji při výkopu
Krimi
11. 8. 2026 15:26
01:10

Herci oprášili historii a ponořili se do hilsneriády
Domácí
11. 8. 2026 15:08
02:51

Návrhy obžalovaných na nižší tresty byly v tomto výjimečném případě nereálné, řekl odvolací soud
Krimi
11. 8. 2026 13:58
00:20

Velká oříšková krádež. Muž v Praze odcizil přes 130 balení ořechů, hledá ho policie
Krimi
11. 8. 2026 13:44
01:21

Stánek s levným pivem ve Stromovce berou lidé útokem
Domácí
11. 8. 2026 13:22
01:05

Nadprůměrně inteligentní a nebezpečný, zjistili o Novákovi znalci
Krimi
11. 8. 2026 13:18
02:33

Sadista Novák nevyužil možnosti říct něco soudu, jeho pomocník litoval a žádal o nižší trest
Krimi
11. 8. 2026 13:10
01:17

V Orlíku zbývá 3,5 metru vody k vypouštění
Domácí
11. 8. 2026 12:58
01:34

Paukner zpochybnil nákup vrtulníku pro Ukrajinu. „Důkazů máme vagóny,“ oponuje Ondráček
Domácí
11. 8. 2026 12:44
00:44

Putin přiletěl do Novosibirsku, město narychlo opravovali a uklízeli
Zahraniční
11. 8. 2026 12:42
01:03

Hladina Rýna v Německu je na historickém minimu
Zahraniční
11. 8. 2026 12:22
49:30

Všichni čekali konec letáků. Místo toho sílí, říká šéf marketingu Penny
Domácí
11. 8. 2026 12:00

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.