„Byl jsem prvním cestujícím z Prahy do Bratislavy při prvním letu Československých státních aerolinií,“ psal ve své reportáži z 29. října 1923 redaktor Lidových novin Václav Koenig. Jak let proběhl, to nabízí další díl videoseriálu Před 100 lety.

