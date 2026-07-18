Před 100 lety se otevřelo první moderní planetárium s umělou oblohou
18. 7. 2026 0:06 Technika | Před 100 lety
Před sto lety se v německé Jeně otevřelo první planetárium s projekcí hvězdné oblohy na vnitřní stranu kupole. Novinka, která spojila technickou vynalézavost s popularizací astronomie, se stala vzorem pro desítky dalších zařízení po celém světě.
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Před 100 lety se otevřelo první moderní planetárium s umělou oblohou
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