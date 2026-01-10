Praha pod dekou kouře. Uhelný smog dusil před 100 lety naše hlavní město
10. 1. 2026 0:06 Technika | Před 100 lety
Zimu 1926 si obyvatelé Prahy nepamatovali jen kvůli mrazům. Hlavní město Československa opět zahalila deka zdraví škodlivého kouře. Smog tehdy nebyl výjimečný jev, ale běžná součást zimního života. A jak psaly Lidové noviny, město s ním bojovalo jen velmi omezenými prostředky.
Praha pod dekou kouře. Uhelný smog dusil před 100 lety naše hlavní město
