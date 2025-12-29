Před 100 lety: Až stávky si vynutily vznik Japonské asociace sumo

Technika | Před 100 lety
Na konci roku 1925 vznikla v Tokiu organizace, která proměnila sumo z polodivoké tradice v pevně řízený národní sport. Japonská asociace sumo dodnes dohlíží na zápasy, peníze i rituály, bez nichž by nejstarší sport země vycházejícího slunce nepřežil.
video: AP, Reuters, Wikimedia
