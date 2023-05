VIDEO: Prezident vdovcem. Před 100 lety zemřela Charlotte Masaryková Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Prezident vdovcem. Před 100 lety zemřela Charlotte Masaryková

Intelektuálka amerického původu Charlotta Garrigueová-Masaryková byla první dámou Československa v letech 1918-1923. Přestože se této role nemohla manželka prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka kvůli zdravotním problémům ujmout do důsledku, vryla se do paměti všech jako kultivovaná a elegantní žena, která hodně ovlivnila svého manžela. Bojovnice za práva žen, oddaná manželka a matka pěti dětí obětovala podle historiků manželově kariéře své sny a nakonec i zdraví. Zemřela před 100 lety, 13. května 1923, v Lánech ve věku 72 let.

video: iDNES.cz