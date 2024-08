VIDEO: Země nikoho. I po šesti letech sužovaly Francii následky Velké války Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Deset let po začátku a necelých šest let po konci Velké války byla severní Francie stále zpustošena. Jen desetinu území, na kterém se čtyři roky válčilo s Německem, dokázala dát Francie do pořádku.

video: Reuters, Wikimedia, iDNES.cz