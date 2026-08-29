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Před 100 lety se nad Olomoucí srazila dvě vojenská letadla

Technika | Před 100 lety
Vojenské letectvo prvorepublikového Československa postihla na konci srpna 1926 další tragédie. Při skupinovém akrobatickém letu se nad Olomoucí srazily dva stroje 2. leteckého pluku. Jejich piloti Václav Pálek a František Touš nehodu nepřežili.
video: Reuters, Wikimedia, iDNES.cz
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