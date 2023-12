VIDEO: Unboxing nového All In One počítače HP Envy Move 24 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

HP Envy Move 24 All In One počítač představuje kompaktní a elegantní řešení, kde se veškerý hardware skrývá za dotykovým monitorem o úhlopříčce 23,8". S touto technologickou lahůdkou se zbavíte kabelů a ušetříte místo na pracovním stole. Rozlišení displeje je dostatečně detailní, což ocení zejména filmoví nadšenci a grafici. Obrazovka nabízí solidní pozorovací úhly a reprodukuje působivé barvy díky využití pokročilé technologie. S operačním systémem Windows 11 Home máte zajištěný plynulý a moderní provoz.

video: iDNES.cz