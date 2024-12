VIDEO: Prestižní Turnerovu cenu získala dečka na Fordu Escort Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Prestižní Turnerovu cenu získala dečka na Fordu Escort

Turnerova cena (angl. The Turner Prize), nese název po britském malíři J. M. W. Turnerovi a je každoročním oceněním britských výtvarníků do padesáti let. Organizuje ji galerie Tate. Od počátku udělování v roce 1984, jde o nejsledovanější umělecké ocenění ve Spojeném království.

video: Tate Gallery/Bronwen Parker-Rhodes