Prozkoumali jsme ID.Cross. Bude nejprodávanějším elektrickým volkswagenem?
21. 7. 2026 0:06 Technika
Tentokrát Volkswagen představil koncept ID. Cross, elektrické kompaktní SUV, které má ambice stát se dostupnou vstupenkou do světa elektromobility. Designově vychází z velikosti modelu T-Cross, přidává ale čisté linie, moderní světelnou grafiku a prostorný interiér s důrazem na jednoduchost a pohodlí.
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Prozkoumali jsme ID.Cross. Bude nejprodávanějším elektrickým volkswagenem?
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