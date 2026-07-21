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Prozkoumali jsme ID.Cross. Bude nejprodávanějším elektrickým volkswagenem?

Technika
Tentokrát Volkswagen představil koncept ID. Cross, elektrické kompaktní SUV, které má ambice stát se dostupnou vstupenkou do světa elektromobility. Designově vychází z velikosti modelu T-Cross, přidává ale čisté linie, moderní světelnou grafiku a prostorný interiér s důrazem na jednoduchost a pohodlí.
video: Volkswagen, iDNES.cz
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