Na první cestu vzducholodi přes Atlantik se vydal i černý pasažer s koťátkem

Druhého července 1919 hodinu a 42 minut po půlnoci se ze skotského East Fortune vydala na svou non-stop pouť do New Yorku britská vzducholoď R34. Premiérová cesta trvala dlouhých 108 hodin a 12 minut. Ještě před vzletem bylo rozhodnuto, že někteří členové posádky musí zůstat na zemi. Počet cestujících byl omezený na celkových třicet. Dvě hodiny před startem se však v útrobách schoval William Ballantyne, jeden z vyřazených členů posádky, a to dokonce s maskotem letu, kotětem Whoopsie.

video: iDNES.cz, Reuters