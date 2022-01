VIDEO: První TV displej na světě, přes který ochutnáte jídlo Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zařízení nazvané Taste the TV (TTTV) vytváří chuť určitého jídla. Na přístroji pracuje profesor japonské univerzity Homei Miyashita. Prototyp TTTV sestrojil sám v průběhu minulého roku. Výroba komerční verze by stála okolo 19 tisíc korun. S vývojem mu pomáhá nyní třicet studentů. Potenciální budoucí aplikace by mohla sloužit pro sommeliéry a kuchaře, a také by mohla obsahovat různé degustační hry a kvízy.

video: Reuters