První oblet Země. Před 100 lety začala mise, která změnila dějiny létání

Před 100 lety začala mise, která přepsala historii létání. Čtyři letadla: Seattle, Chicago, Boston a New Orleans opustila 17. března 1924 Kalifornii a vydaly se do Seattlu, kde o tři týdny později cesta oficiálně začala. Mise nakonec trvala 175 dnů a byla dlouhá 42 398 kilometrů. Osm mužů ve čtyřech dvouplošnících Douglas World Cruiser, vyrobených pro tuto cestu americkou firmou Douglas Aircraft Company, dostalo přezdívku „vzdušní Magellanové“, podle prvního muže, který obeplul svět na lodi na začátku 16. století. Tým cestoval z východu na západ kolem severního Pacifiku, dále přes Asii a Evropu zpět do Spojených států. Trasu dokončili letci Lowell H. Smith, Leslie P. Arnold, Erik H. Nelson a John Harding Jr. ve dvou letounech. Čtyři piloti ve dvou dalších letadlech cestu nedokončili kvůli nehodě nebo technickým problémům. Všichni letci, kteří přesně před 100 lety vyrazili na cestu, přežili a při závěrečném přistání v Seattlu je vítalo 100 tisíc nadšených lidí.

video: AP, Reuters