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Rába-Steiger 250 je legendární těžký kloubový traktor vyráběný v Maďarsku

Technika
Rába-Steiger 250 je legendární těžký kloubový traktor vyráběný v Maďarsku v letech 1979 až 2001. Stroj s hmotností 12 580 kg je poháněn motorem MAN o výkonu 184 kW. Jeho maximální rychlost je 25 km/h. Pro milovníky historie i farmáře zůstává symbolem masivního výkonu na velkých lánech.
video: Tamás Stiumi
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