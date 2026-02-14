Nissan zaplatil 110 milionů za reklamu na produkt, který neexistuje

Technika
Produkt, který je tak dokonalý, že jeho jedinou a největší chybou je, že vlastně neexistuje. Speciálně upravený podsedák Dip Seat byl totiž jen součástí chytlavé reklamy na Nissan Rogue, vysílané během finálového zápasu severoamerické ligy NFL, slavného SuperBowlu. Na kráse, vtipu a praktičnosti mu to ovšem neubírá.
video: Nissan USA
