VIDEO: Řízení kamionu může někdy připomínat ovládání počítačové hry Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Řízení kamionu může někdy připomínat ovládání počítačové hry

Elektornika pronikla výrazně do dálkové automobilové dopravy. ESP, GPS, eletronická uzávěrka diferenciálu, to vše je dnes samozřejmostí. Jde tedy thlavně o to, naučit se elektronické pomocníky správně používat.

video: iDNES.cz, Scania