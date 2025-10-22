Samsung odpovídá na brýle od Applu zařízením za poloviční cenu
22. 10. 2025 13:26 Technika
Společnosti Samsung spolu s Googlem v noci na středu oficiálně uvedly novou náhlavní soustavu pro virtuální a rozšíženou realitu Galaxy XR. Je to velice vážný konkurent především podobné soustavě od společnosti Apple.
03:46
Samsung odpovídá na brýle od Applu zařízením za poloviční cenu
Technika22. 10. 2025 13:26
02:08
Lotyšská tajná služba provedla razii proti kyberzločincům
Zahraniční22. 10. 2025 13:06
00:38
Rusové při bomabrdování zasáhli mateřskou školku v Charkově
Zahraniční22. 10. 2025 12:26
02:16
Odmítneme migrační pakt, nás nebude řídit Evropská unie, řekl Havlíček
Domácí22. 10. 2025 11:30
01:15
Luigi’s Mansion – Nintendo GameCube trailer
Lifestyle22. 10. 2025 11:00
01:32
Hra na zastropování emisních povolenek je neskutečná faleš ministra Hladíka, řekl Havlíček
Domácí22. 10. 2025 10:36
03:26
„Jste zmařená ruská investice v Česku.“ Konečná a Nerudová se pohádaly
Domácí22. 10. 2025 10:20
03:20
Totální alibismus, naštvaly Babiše změny v povolenkách. Odmítněte je, vyzval Fialu
Domácí22. 10. 2025 10:10
01:11
Jihlavu v novém dokumentu představí buddhistický mnich
Domácí22. 10. 2025 8:42
01:15
Rusko v noci podniklo rozsáhlý vzdušný útok proti Ukrajině
Zahraniční22. 10. 2025 8:18
00:23
Po výbuchu cisterny s palivem v Nigérii zemřely nejméně tři desítky lidí
Zahraniční22. 10. 2025 8:06
00:45
Nechci ztrácet čas, uvidíme, co se stane, řekl Trump ohledně schůzky s Putinem
Zahraniční22. 10. 2025 7:58
03:21
Vyzkoušeli jsme EVO Cuatro, dostupný crossover pro nenáročné zákazníky
Domácí22. 10. 2025 0:06
01:50
První cigaretu jsem měla ve čtyřech letech, přiznala Valérie Zawadská
Společnost22. 10. 2025 0:06
00:27
Bramborové knedlíky se švestkami
Lifestyle22. 10. 2025 0:06
00:40
Domácí sekaná jako od babičky
Lifestyle22. 10. 2025 0:06
00:47
Lidé v Tunisku protestují proti znečišťujícímu chemickému závodu
Zahraniční21. 10. 2025 21:32
02:50
Jedu nonstop na horské dráze. Martin Dejdar pokřtil autobiografickou knihu
Společnost21. 10. 2025 20:28
00:42