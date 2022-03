VIDEO: Lokomotiva řady 781 nazývaná Sergej projíždí Úvaly Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Lokomotiva řady 781 nazývaná Sergej projíždí Úvaly

Tuhle lokomotivu pohání pomaloběžný motor, který má při zdvihovém objemu 150,6 litrů výkon 1 470 kW (2 000 koní). To při pouhých 750 otáčkách za minutu. Lokomotiva má nádrž na 3 900 l nafty, spotřeba v provozu dosahuje až 340 l/100 km. Tyto stroje nebyly vybaveny zařízením pro vytápění vlakové soupravy. Pokud je bylo potřeba použít v osobní přepravě, byly v zimním období řazeny do souprav vytápěcí vozy. Lokomotiva 781.592-1 patřila ke strojům, které sloužily nejdéle. Tehdejší ČSD ji zařadily do provozu v roce 1979, dojezdila v chebském depu v roce 2001. Poté putovala do depozitáře Národního technického muzea v Chomutově, odkud ji koupila v roce 2019 Kladenská dopravní a strojní.

video: Lucka a Libor Urbanovi